Tuchel alla Allegri: "Vedevo l'Inghilterra bianca di paura. So gestire la pressione"

Rendere l' Inghilterra una squadra affamata, con voglia di vincere e senza paura: è questo il messaggio lanciato in conferenza stampa dal ct Thomas Tuchel , alla vigilia del match contro l' Albania , gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il tecnico tedesco ( reduce da una risposta piccata nei suoi confronti da Pep Guardiola a causa di una particolare convocazione) ha toccato diversi argomenti: dai singoli come Cole Palmer ed Harry Kane , passando al collettivo e alla percezione avuta della squadra dall'esterno a dispetto di quella che vive ore da commissario tecnico. In una delle frasi espresse da Tuchel, c'è anche una citazione alla... Massimiliano Allegri.

Inghilterra, Tuchel e la frase... alla Allegri

Tuchel in sala stampa ha parlato di quando, in merito all'Europeo perso dai Three Lions in finale contro la Spagna (allenati da Southgate), affermò di vedere la Nazionale paurosa di uscire: "Ho percepito tensione e pressione sulle spalle dei giocatori e mi è sembrato che avessero più paura di non perdere e di avere ancora maggior pressione nel loro paese d'origine, piuttosto che l'eccitazione di fare qualcosa di speciale. Penso che dobbiamo cambiare le cose perché abbiamo così tanti giocatori esperti e giocatori che hanno vinto trofei con i loro club. Penso che abbiamo tutto il diritto di essere sicuri di noi stessi, ma ogni viaggio inizia con la prima partita e i primi passi. I primissimi passi li abbiamo fatti in modo eccellente e ora dobbiamo dimostrare che siamo pronti. Avremo sei partite per qualificarci e poi fare del nostro meglio in America".

Una dichiarazione, quella sulla paura, che ricorda molto una vecchia frase di Allegri. Il tecnico nel marzo 2019, mentre allenava la Juve, in una conferenza stampa disse: "Faremo di tutto per passare il turno con l'Atletico: se si passa bene, altrimenti è una partita di calcio e ci proveremo l'anno prossimo. Voi scrivete che se non dovessimo passare sarebbe un fallimento, non sono d'accordo. Da quando sono arrivato io la Champions è diventata un obiettivo: la prima volta che sono arrivato alla Juventus c'era gente bianca come questo pallone, perché aveva paura di giocare col Malmo".