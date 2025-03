"Più buia è la notte, più l’alba è vicina": l'annuncio di Roberto Baggio

Roberto Baggio è tornato a far parlare di sé per un messaggio condiviso nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram. L'ex calciatore della Juventus e leggenda del calcio ha sorpreso fan e tifosi pubblicando uno scatto dove lo si vede insieme alla figlia sotto uno splendido albero fiorito. A commento dello scatto: " Più buia è la notte, più l'alba è vicina ", citazione del maestro buddista Daisaku Ikeda.

Baggio, l'annuncio social e la reazione dei fan

Roberto Baggio ha poi proseguito con l'annuncio: "Sono felice di comunicare che da oggi sarà mia figlia Valentina a gestire la mia immagine e i miei interessi nel mondo". Per poi concludere: "Verso l'infinito e oltre". La citazione buddista fatta da Baggio nel suo ultimo post è spesso usata per esprimere la speranza che, anche quando le cose sembrano peggiorare, ci sia sempre la possibilità, vicina, di un cambiamento positivo. Molti follower dell'ex calciatore hanno accolto con entusiasmo il messaggio di Baggio, lasciando like ed emoticon raffiguranti cuori rossi e faccine entusiaste. C'è qualcuno che invece è andato oltre sottolineando: "Campione assoluto e trasversale. Amato immensamente da tutte le tifoserie ed in tutto il mondo" ed ancora: "Mai una parola fuori posto, mai un eccesso, mai una polemica. La classe in campo e fuori non è acqua...".