Hojlund esulta alla CR7 in faccia a Cristiano: "Ma lui è tutto per me"

COPENHAGEN (Danimarca) - Rasmus Hojlund è stato decisivo per la Danimarca nel successo per 1-0 contro il Portogallo nel match di andata dei quarti di finale di Nations League. L'ex Atalanta è andato a segno al 78' su assist dell'ex Bologna Olsen con un perfetto tiro di prima da centro area, l'attaccante del Manchester United è andato ad esultare sotto i suoi tifosi emulando l'esultanza iconica del suo rivale ovvero il "Siuuu" di Cristiano Ronaldo. A fine partita Hojlund ha voluto fare chiarezza sul perché di quell'esultanza spiegando: "Era per il mio idolo. Non volevo prenderlo in giro o altro. È stato così importante per me e per la mia carriera calcistica. Potrebbe essere un po' ambivalente, ma segnare contro di lui e contro il Portogallo è una cosa enorme - aggiunge - Ricordo che segnò un calcio di punizione nel 2011, quando ero allo stadio a vedere la sua partita, e da allora sono diventato un grande fan di Cristiano, è tutto per me, amo il calcio per lui e sono diventato tifoso dello United per lui". Domenica la Danimarca affronterà il Portogallo nella gara di ritorno.