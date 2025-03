"Stavano per amputarmi la gamba": Ribery, ricordo shock e sponsor Zidane

"Dal primo giorno, per dodici anni e 23 titoli, ho dato tutto . Sanno che non ho mai barato. Ho portato la mia mentalità, il mio atteggiamento, di essere unito, di creare un legame all'interno della squadra, del club e dello spogliatoio. Con i giocatori, lo staff, gli allenatori, i dirigenti. Anche gli spalti. Penso che al Bayern fossi più di un semplice giocatore. Anche quando un bambino, il cuoco o la donna delle pulizie avevano bisogno di un biglietto, glielo procuravo". Frank Ribéry , ex fuoriclasse francese che, nella parte finale della propria carriera, ha vestito in Italia le maglie di Fiorentina e Salernitana, si è aperto in una bella intervista rilasciata a L'Equipe. Su Robben, compagno di molte battaglie, ha confidato che "abbiamo discusso, abbiamo combattuto, ma Arjen è diventato un amico, quasi un fratello , come molti altri", mentre Cristiano Ronaldo "ha meritato tutto, tranne il Pallone d'Oro 2013 , che resterà per sempre un'ingiustizia: è stato l'anno perfetto, non avrei potuto fare di meglio".

Su Zidane

"È sempre un piacere stare con Zizou. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È ancora come un fratello maggiore. Ci siamo incontrati di nuovo l'estate scorsa a un torneo a Marsiglia, a casa sua, e sembra ancora ieri. È qui che lo vediamo inserito. Ancora oggi rimane un modello per la sua semplicità, la sua discrezione e il suo rispetto. È un punto di riferimento nel mio sviluppo come allenatore. Ha distribuito diplomi con calma, senza saltare un passaggio. Ha preso in carico i giovani, di Castilla e Real Madrid, poi come assistente e infine come un grande allenatore. Si è preso il suo tempo. E stiamo parlando di Zizou! È sempre stato un esempio. È come Xabi Alonso. Anche lui ha fatto le cose bene per tornare grande in panchina. Gli auguro di essere il prossimo ct, Zizou è la persona migliore che può capitare ai Bleus. Zizou è l'immagine più bella della Francia!", le parole di Franck Ribéry sull'ex fuoriclasse di Cannes, Bordeaux, Juventus e Real Madrid, Zinedine Zidane.