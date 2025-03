Danilo: "Io ostaggio delle critiche. Guardiola, il lavaggio del cervello..."  

Calcio, passione, salute mentale e tanti bei progetti: l'ex Juve Danilo non è un calciatore banale . Ha le idee chiare, è cresciuto con gli anni ed è diventato una persona migliore: "Il mio obiettivo era capire chi sono". Ci è riuscito. Non è un superficiale e ama affrontare anche tematiche delicate, come la pressione dei social sui giocatori, gli aspetti psicologici, la comunicazione. Ci tiene talmente tanto che al momento non pensa neanche a un futuro nel mondo del calcio: "Impossibile che possa diventare allenatore, voglio studiare e fare altro". Il pallone però al momento lo accompagna e in un'intervista per il The Guardian ha parlato del passato e del presente e lo ha fatto con estrema sincerità e senza veli.

Danilo su Guardiola: "Mi ha fatto il lavaggio del cervello"

"Pep Guardiola istruisce i suoi giocatori. Questa è la cosa più importante del suo lavoro. Fa sì che tutti i giocatori pensino al calcio allo stesso modo. Tempo, spazio, movimento, possesso, prendersi cura della palla" - ha detto Danilo. Poi ha proseguito, continuando il suo elogio: "Ti fa capire gli spazi del campo come nessun altro allenatore e vive la partita emotivamente come nessun altro. Guardiola mi ha fatto il lavaggio del cervello, ma in senso positivo. Era come se fossi all'università. Ciò che ho vissuto con lui mi ha permesso di alzare il mio livello e di mantenerlo fino a oggi. Non è che fossi un idiota prima di arrivare al Manchester City, ma ho capito che giocavo a calcio nel modo completamente sbagliato. Se l'avessi incontrato prima, mi avrebbe reso la vita molto più facile. Sono così contento di aver potuto giocare per lui e di aver potuto imparare da lui".

L'ex giocatore della Juve ha poi spiegato anche il calo del Manchester City in questa stagione: "Dobbiamo ricordare che il calcio è ciclico. Ci sono molti giocatori che ora hanno 33, 34 anni e sono stati al top della loro forma per otto, nove, dieci anni. Questo calo di prestazioni è naturale. Devi guardare anche l'aspetto mentale. Quando parlo di età, non è nemmeno fisico, ma della pressione di vincere sempre per così tanti anni. Quando perdi, la sensazione è che tutto sia andato storto e ti senti meno prezioso, incapace. È difficile bilanciare queste sensazioni. Ecco perché quando vinci, provi solo sollievo. Tuttavia, con il passare degli anni è più facile riflettere sul risultato".