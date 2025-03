Vampeta, Ronaldo e il vino di Napoleone: "Ma che schifo, dammi il ghiaccio"

Nell'estate del 2000, proprio su suggerimento di Ronnie, Masismo Moratti acquistò per 30 miliardi di lire il centrocampista del Corinthians Vampeta. Ingaggio da 4 miliardi l'anno per 3 anni per un nulla di fatto: il brasiliano realizzò un solo gol in 8 presenze arrivando anche ad autoescludersi dalla rosa dopo appena 3 mesi. Nel gennaio 2001 fu ceduto in compartecipazione al Paris Saint-Germain in cambio di Stéphane Dalmat.

Vampeta ed il vino di Napoleone

, il "Fenomeno", è stato ospite del podcast brasiliano "Charla" nel quale ha raccontato un anedotto ai tempi dell' Inter su un suo compagno di squadra.

Ronaldo racconta di come Vampeta lasciò comunque il segno per via di un vino da 10 mila euro: "Comprai una bottiglia di vino di Petrus, lo avevo portato a casa più per il suo valore simbolico, essendo il vino più famoso del mondo. Non avevo intenzione di aprirlo poiché la bottiglia risaliva all'anno della sua nascita: il 1500. Mi avevano detto che non era stata neppure una buona annata! Ebbene, Vampeta l'ha aperta, ha preso dei bicchieri di plastica, lo ha versato, lo ha bevuto e ha fatto una faccia disgustata dicendo: 'È dannatamente caldo, c'è del ghiaccio?'. Poi ha iniziato a mettere un cubetto per bicchiere e io non potevo crederci perché, come ho detto, era solo un vino da esposizione".