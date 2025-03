Tragedia a Napoli, muore prima di allenarsi 14enne promessa del calcio

Una tragedia, un momento di svago e divertimento che si è trasformato in dramma. Diego De Vivo , ragazzo di 14 anni, è venuto a mancare prima di scendere in campo per l'allenamento con la squadra della scuola calcio Cantera Napoli . Un malore inaspettato, una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti, con la conseguente sospensione di tutte le attività del sodalizio di cui faceva parte. Nei pensieri degli appassionati di calcio ci sono ancora le immagini di quanto accaduto qualche mese fa ad Edoardo Bove in Fiorentina-Inter : il calciatore viola, dopo un grandissimo spavento, si è fortunatamente ristabilito. Purtroppo nel caso del piccolo Diego le cose sono andate diversamente.

Diego De Vivo, la scomparsa improvvisa

Poco prima di scendere in campo per il consueto allenamento coi compagni, Diego si è sentito male: subito allertato il 118, con i presenti che al contempo hanno iniziato le manovre di rianimazione: putroppo però all'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Immediatamente aperta l'indagine, la salma è ora a disposizione della Procura di Napoli: sarà l'autopsia a determinare le cause del decesso. Un dolore forte, fortissimo, che ha colpito tutti.

A partire dalla Cantera Napoli, che ha pubblicato un post sui propri canali social, il più amaro: "Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!". Il presidente della scuola calcio, Gianluca Festa, si è detto distrutto dal dolore per una scomparsa avvenuta nonostante tutti i tentativi possibili per evitare il peggio, dal massaggio cardiaco all'utilizzo del defibrillatore. Diego era una promessa del calcio: come riferito dai dirigenti della scuola calcio, sulle sue tracce c'erano Juve e Genoa. Se ne va un talento, ma soprattutto un ragazzo che aveva ancora tutta la vita davanti.