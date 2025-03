Pimenta esclusiva, il nuovo Brasile e il Mondiale per Club: “Geniale e deleterio”

"Io credo che dal punto di vista della Fifa sia un’idea geniale, davvero brillante. Perché gli appassionati di calcio hanno sempre fame di calcio e il Mondiale va a posizionarsi in un momento solitamente vuoto e gli appassionati di calcio cercano anche sempre qualcosa di nuovo, come questa nuova competizione che, oltretutto, ha la qualità di mettere di fronte squadre che non si incontrano mai, incrocia i continenti, creando sfide che finora si potevano svolgere solo in teoria e adesso diventano realtà. Quindi è tutto geniale dal punto di vista della Fifa e da parte del consumatore medio di calcio. Ma, nello stesso tempo, è un’idea deleteria per i giocatori che non sono macchine e vengono messi a serio rischio infortuni in quel contesto. Un giocatore finisce la stagione, ha le nazionali, poi può godersi giusto una manciata di vacanze e poi di nuovi in campo per il Mondiale per club. Per me è troppo e gli infortuni aumenteranno in modo esponenziale: la Fifa deve rendersi conto che non sono macchine, ma essere umani uguali a loro".

Come sta cambiando il calcimercato?

"Dal Covid è cambiato quasi tutto: si programma molto di più e c’è maggiore responsabilità sul flusso economico. Non si spende mai più di quanto si dovrebbe. il che è giustissimo. Oggi capita sempre più spesso sentire dei dirigenti dire: “No, questa operazione non la posso fare”. E io lo trovo giustissimo e molto positivo, perché non si deve innescare, in nessun modo, un meccanismo di continuo rilancio".

Le grandi piattaforme di raccolta dati che vengono consultate attraverso gli algoritmi hanno cambiato il mercato?

"Nel bene e nel male, perché resto convinta che non si possono scegliere i giocatori sulla base di statistiche. Un calciatore è un essere umano che ha una sua storia, le sue esperienze, un suo carattere, una famiglia intorno. Bisogna conoscere il suo mondo, inquadrarlo nel suo contesto prima di decidere. Quando selezioniamo i giocatori da seguire, vogliamo sempre conoscere la loro famiglia, perché scopri di più e capisci se è un ragazzo con dei valori o meno. A volte ci è capitato di scartare un calciatore perché non riuscivamo a inquadrare la sua famiglia".

A che età iniziate a fare selezione?

"A nove anni... È pochissimo, ma la tendenza è quella purtroppo. E anche per il lavoro di procuratori meno seri. Quando però ho delle comunicazioni da fare chiedo sempre che arrivi con i suoi genitori, questo perché voglio che lui capisca che, per quanto importante possa essere, resta un minorenne che ha bisogno dei genitori per prendere qualsiasi decisione e, spesso, parlo direttamente con loro, per far capire al ragazzo che è ancora un bambino. C’è tanta fretta nel cercare i campioni, ma mi piacerebbe che fino a 17 anni non si potessero fare trasferimenti. Saremmo tutti più tranquilli, i ragazzi crescerebbero con le loro famiglie e non nei convitti e ci sarebbero meno vite stravolte. Perché quando prelevi un ragazzo a 12 anni gli cambi la vita e non sempre in meglio. E su mille uno solo diventa campione, gli altri 999 rischiano di aver buttato via la loro adolescenza e ritrovarsi a 20 anni senza niente".