Ancelotti trema: in tribunale a Madrid, rischia quattro anni di carcere!

Ancelotti attacca Tebas

Ancelotti qualche settimana fa aveva polemizzato nei confronti della Liga per la gestione del calendario del Real Madrid: È l’ultima volta che giochiamo senza aver potuto godere di almeno 72 ore di riposo. La prossima volta non ci presenteremo” - aveva detto. Il presidente Tebas ha risposto in modo molto diretto:"Tutto questo mi fa morire dal ridere. Facciamo in questo modo da 14 anni e sembra che nessuno se ne sia accorto. Si sono dimenticati delle cinque sostituzioni per queste cose. Se fai tutte le sostituzioni all'85° minuto...". E queste parole non sono piaciute all'allenatore italiano: "Tebas? Sapevo della sua ossessione per il Madrid, non sapevo dell'ossessione per il suo allenatore. Deve concentrarsi sulle sue cose, perché sta mancando di rispetto al Madrid e all' allenatore". Poi ha aggiunto:"Se una partita può essere cambiata e loro non la cambiano, non giochiamo. Se non può essere cambiata per un altro motivo, ci presenteremo".