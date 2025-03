Da Ronaldinho a Mancini: un sostegno universale per Papa Francesco

TORINO - Un sostegno universale a Papa Francesco, per auguragli una pronta guarigione e trasmettergli un affettuoso abbraccio a distanza. È con questo spirito che i campioni del calcio e i protagonisti della Partita per la Pace, a partire dal 13 marzo, XII anniversario di Pontificato, hanno lanciato i propri video messaggi rivolti al Santo Padre, che sono stati caricati sul profilo Instagram @weplay.forpeace. I messaggi dei giocatori e le moltissime adesioni, giunte da ogni angolo del mondo, hanno inondato di affetto e vicinanza il Papa, testimoniando il profondo legame che il mondo del calcio nutre nei suoi confronti e il desiderio di fargli sentire tutto il proprio incoraggiamento in un momento così importante e delicato. Tanti i campioni che, in linea con lo spirito di We Play For Peace e indipendentemente dalla fede religiosa, hanno voluto partecipare. La campagna, organizzata in collaborazione con Scholas Occurrentes, si è chiusa con il video di Ronaldinho, Ambasciatore della Partita per la Pace, succeduto a Diego Armando Maradona, che proprio in questa veste ha consolidato negli anni il suo legame con Papa Francesco. Oltre a lui, gli ultimi messaggi pubblicati sono stati quelli di Roberto Mancini, Cafù, Alexandre Pato, Nicolas Burdisso, Gabriel Heinze, Ever Banega, Federico Mancuello, Rolfi Montenegro, Clemente Rodriguez, Mariano Pavone, Alejandro “Chori” Rodriguez e Diego Maradona Junior, molto legato alla Partita per la Pace, dal momento che le prime due edizioni hanno visto la partecipazione del Pibe de Oro e l’ultima è stata dedicata anche a lui. A questi vanno ricordati anche i messaggi di sostegno di Andrea Pirlo, Cristian Zaccardo, Angel Di Maria, Enzo Fernandez, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente dell’Afa Claudio Tapia, Neymar, Ivan Rakitic, Ciro Ferrara, Sebastian Frey, il Pibe Valderrama, Iker Muniain, Ricardo Lopez e Shota Arveladze.