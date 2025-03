È un mese indimenticabile per Louis Thomas Buffon, 17 anni, attaccante del Pisa. Dopo avere segnato 6 gol nel torneo di Primavera 2, il 9 marzo ha debuttato in Serie B nella squadra di Pippo Inzaghi, in corsa per la promozione diretta in Serie A; il 25 marzo ha segnato il suo primo gol per l'Under 18 ceca nell'amichevole vinta contro la Francia (4-1). Il figlio del campio