Platini, come sarebbe bello se ora la Juve pensasse al suo Roi 

La catena della giustizia che si compie a a scoppio ritardato, troppo ritardato, ha aggiunto un altro anello. Stavolta francese e non italiano, come nelle allucinanti vicende vissute da Michele Padovano, per 17 anni colpevole di essere innocente e da Armando Izzo, definitivamente assolto da ogni accusa dopo un incubo durato 10 anni. Gli stessi che ha dovuto sopportare Michel Platini, 69 anni, leggenda del calcio mondiale, prosciolto dall'