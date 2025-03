Dazn: Roma-Juve gratis, domenica 6 aprile alle 20.45

Sarà un aprile di fuoco per la Serie A e mentre si entra sempre di più nel vivo del campionato, Dazn ha annunciato il nuovo match di Serie A che trasmetterà gratuitamente: sarà il big match Roma-Juventus , in programma domenica 6 aprile alle 20.45, la quinta e ultima partita della stagione trasmessa in chiaro dalla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo . Una sfida decisiva per provare a scalare posizioni in classifica e continuare la rincorsa verso le competizioni europee: mentre la Roma di Claudio Ranieri arriva da uno slancio di 7 vittorie consecutive in campionato, ultima delle quali l’1-0 di Lecce, i bianconeri stanno affrontando una fase di transizione. Dopo il successo di misura sul Genoa, sono ancora più grandi le aspettative per Igor Tudor : l'ex difensore croato è chiamato a rivitalizzare la Juve per portarla almeno al quarto posto in classifica. La Juventus è quinta, la Roma sesta a -3 .

I nomi, i volti

A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Dario Marcolin. Dal campo, collegamento alle 19.45 con Diletta Leotta che accompagnerà i tifosi nell’atmosfera pre-match e si alternerà nel post partita con Giorgia Rossi in collegamento dallo studio del Dazn Serie A Show, che ospiterà lo special guest Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale, che con la sua esperienza sul campo potrà analizzare, insieme ai talent Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, la suprsfida dell'Olimpico e tutta la 31ª giornata di A. Roma-Juventus si inserisce nel pacchetto dei diritti tv acquisito da Dazn che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione.

Come registrarsi gratis

Dopo aver inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, in tv o sul telefonino. Per registrarsi da desktop/mobile, bisogna andare su dazn.com, selezionare Roma-Juventus nella sezione “Da non perdere”, inserire la propria e-mail per vedere la partita, incluso il pre- e il post-. Per registrarsi, invece, da Smart Tv, occorre aprire l’app Dazn dalla tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l'e-mail per vedere la partita. Qualora la tv non supportasse la registrazione tramite QR Code, basterà registrarsi da desktop/mobile. Per chi è già abbonato a Dazn non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A da parte di account gratuiti senza abbonamento, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.