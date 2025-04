"Tutto bene tranne...": Fedez a lezione di rigori da Marchisio, finisce così

Fedez ha ingaggiato Claudio Marchisio per migliorare la sua tecnica sui rigori in Kings League . Il presidente dei Boomers ha quindi scelto l'ex centrocampista della Juventus che, con tutta la sua eleganza e precisione, ha provato a insegnargli i segreti per un tiro impeccabile. Una delle possibili card da giocarsi all'interno della competizione è il "rigore presidenziale" , in cui i presidenti dei club si presentano sul dischetto per cercare di segnare un gol.

Fedez, Marchisio ed il tiro mancato

Tra consigli tecnici, posizionamento del corpo e prove sul campo, sembrava proprio che il rapper potesse farcela e fosse pronto a lasciare il segno. Ma nel caso di Fedez, purtroppo la teoria non sembra sia bastata. Così come mostrato da alcuni video diventati virali in rete, davanti al dischetto, con le telecamere puntate e la tensione alle stelle, Fedez ha calciato un rigore molto poco energico. Il portiere avversario ha parato senza alcun problema, lasciando il pubblico un alquanto deluso e i Boomers senza punti. Marchisio ha cercato di tirare su il morale del cantante dicendo: "Tutto bene tranne il tiro. Non ti si è proprio alzata. La scarpa su questo sintetico non ti aiuta". Insomma, il cantante pare abbia proprio portato in campo il cuore, ma non il piede.