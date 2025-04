Processo Maradona, autopsia shock: "No alcol e droghe ma psicofarmaci e il cuore era..."

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona che si sta tenendo in Argentina continua a riservare nuovi colpi di scena, facendo così discutere l'opinione pubblica. Secondo quanto riportato oggi dai media argentini, durante le recenti udienze sono emersi particolari clamorosi dall'autopsia e dalle testimonianze rese dagli esperti forensi. Il dottor Alejandro Ezequiel Vega ha spiegato che il cuore di Maradona era enormemente ingrossato , pesando circa 503 grammi contro una media di 250-300 per una persona di 60 anni e al suo interno era presente del liquido.

Morte Maradona: gli esperti parlano al processo

Oltre a questo, il campione pare soffrisse di ischemia cronica, ovvero una riduzione del flusso sanguigno e di ossigeno al cuore, e di cirrosi epatica, contribuendo così a complicare ulteriormente il già complesso quadro clinico dell'ex calciatore. Tuttavia, non erano presenti tracce di alcol o droghe nel suo corpo al momento della morte, smentendo così alcune teorie circolate negli anni, ma in compenso sono emerse tracce di vari psicofarmaci. L’autopsia ha confermato che l'ex calciatore del Napoli è morto per un edema polmonare acuto provocato da una insufficienza cardiaca congestizia, ovvero un malfunzionamento del cuore che ha causato un accumulo di liquidi nei polmoni. Al centro del processo ci sono operatori sanitari, tra cui il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, accusati di omicidio colposo aggravato.

L'accusa sostiene che ci sia stata negligenza nelle cure prestate dopo l’intervento chirurgico per rimuovere un ematoma subdurale, avvenuto poco prima della morte. Secondo i pubblici ministeri, l’equipe medica non avrebbe monitorato adeguatamente le condizioni cliniche di Maradona, che si trovava in convalescenza in una casa nella periferia di Buenos Aires e non in una struttura adatta per le sue condizioni di salute. Nella giornata di domani dovrebbero essere sentite come testimoni le sorelle di Maradona (Ana, Rita e Claudia), e l'ex compagna Veronica Ojeda, dalla quale aveva avuto Diego Fernando.