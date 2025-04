Ranking Uefa amaro ma l’Italia può portare 9 club in Europa: cosa deve succedere

Neanche il tempo di digerire il corposo banchetto generosamente offerto dai cammini delle italiane in Europa nella passata stagione - quella in cui ci siamo guadagnati di diritto il quinto posto in Champions League - che è già tempo di tornare con i piedi per terra. Quel ranking Uefa per nazioni che tanto abbiamo invocato e incensato un anno fa, non sorride più al nostro Paese. A comandare sono loro: Inghilterra e Spagna, le nazioni con più squadre ancora in corsa tra le varie competizioni europee. A seguire l’Italia che, malgrado i recenti exploit di Inter, Lazio e Fiorentina, avrebbe bisogno di un miracolo per scalare una posizione e riaggiudicarsi la quinta squadra nella massima competizione europea. Ma non è certo il caso di alzare bandiera bianca dal momento che in realtà esiste uno scenario che potrebbe permetterci persino di superare le più rosee aspettative. L’Italia, infatti, ha ancora la possibilità di presentare 9 squadre in Europa per la prossima stagione...