Beffa per un tifoso del Newcastle: si tatua il QR Code del gol, ma accade l'impensabile

Un tifoso del Newcastle si è reso protagonista nei giorni scorsi di un gesto davvero unico e singolare. L'uomo, travolto dall’euforia per la storica vittoria in Coppa di Lega contro il Liverpool , si è fatto tatuare sul polpaccio un QR Code che rimandava al video del gol di Dan Burn. A distanza di tempo, però, quel video è stato rimosso da YouTube, lasciando al malcapitato il tattoo con un codice non più decifrabile, che è stato cancellato nel web.

Newcastle, il gesto del tifoso e la reazione degli avversari

Il 16 marzo scorso, il Newcastle ha battuto 2-1 il Liverpool nella finale di Coppa di Lega a Wembley, conquistando il primo trofeo dopo 70 anni. Per l'occasione è stata organizzata una parata che ha coinvolto 300mila persone. Protagonisti della vittoria sono stati l’attaccante svedese Isak e il difensore Dan Burn, autore del gol decisivo e originario della zona. “Non voglio andare a dormire perché mi sembra di sognare”, ha dichiarato emozionato il 32enne. E pare che non volessero andare a letto neanche i tifosi del Newcastle. Uno di loro ha quindi deciso di dare il singolare tatuaggio, ma la gioia per tale momento è durata poco. Dopo aver condiviso il tatuaggio sui social, il tifoso ha attirato l’attenzione anche degli avversari, che sono passati al contrattacco: “Segnalate in massa il video, così il QR Code non funzionerà più”, ha scritto qualche utente sotto al post. Un appello che è presto diventato virale, portando quindi YouTube alla rimorione del video e trasformando così il tatto senza una destinazione, che ora appare come una clamorosa beffa incisa sulla pelle.