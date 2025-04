Sprofonda in area di rigore: calciatore inghiottito da una buca in Francia

Partita interrotta da una buca in campo: cos'è successo

Secondo quanto svelato da La Nouvelle République, la buca della profondità di circa un metro si è aperta all'improvviso sul prato dello stadio Jean-Claude-Dallay di Vicq. "Qualcuno è già rimasto vittima di questo fenomeno ma senza farsi male", ha detto Charly Collet, uno dei due presidenti del Vicq. L'inaspettato fuoriprogramma ha strappato più di un sorriso ai presenti, come confermato anche dalle pagine social delle due squadre. L'AS Ingrandes ha condiviso sui social alcune immagini dell'inaspettato imprevisto, commentando: "Un grande momento di risate. Ma fortunatamente eravamo a Vicq, e lì non ci sono mai problemi, solo soluzioni". Il numero 10 degli ospiti e un operaio edile hanno cercato di risolvere il problema. Dopo essere andati a casa, sono tornati con un escavatore e un carico di sabbia per riempire la buca. Dopo aver risolto il problema, la partita è ripresa. "Grazie mille al club Vicquoise Sports Union per queste belle risate, ma anche per questo pomeriggio con una partita in spirito D5 che vorremmo vedere ogni fine settimana. Lunga vita al calcio amatoriale e lunga vita alla ruralità!" ha commentato la squadra di calcio. La risposta è arrivata subito: "Grazie al team Ingrandes per la pazienza e la simpatia!".