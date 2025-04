Ha battuto la Juve in finale di Champions, ora lavora in un negozio: lo riconoscete?

La Champions contro la Juve e il ritiro

Nel 2014 ad acquistarlo è il Barcellona, per circa 20 milioni di euro. Alla prima stagione in blaugrana vive praticamente un sogno: trionfi in Liga, Coppa del Re e Champions League, vincendo lo storico Triplete con Luis Enrique in panchina e il tridente d'attacco Neymar-Suarez-Messi. Una finale di Champions vinta per 3-1 contro la Juve di Massimiliano Allegri, e giocata seppur solo per qualche scampolo: il suo ingresso sul terreno di gioco è infatti arrivato solo al 91' al posto di Ivan Rakitic, quest'ultimo autore del gol del momentaneo 1-0 blaugrana (foto dopo la vittoria della Champions: si trova in basso a sinistra, abbracciato a Pedro).