Buffon inseguito e squalificato, Lautaro smentito ma si salva: il paradosso

Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale numero 399/AA della Figc Lautaro Martinez «ha pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale». Insomma, la giustizia sportiva non ha più dubbi sul fatto che Lautaro abbia bestemmiato, nonostante il giocatore avesse giurato di non averlo fatto. Alla fine, però, non è stato squalificato, come in teoria prevederebbe il regolamento (art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva: una giornata di squalifica, come si è beccato, per esempio, Alex Ferrari della Sampdoria a febbraio), ma ha patteggiato 5.000 euro di multa con la Figc.