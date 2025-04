Ibrahimovic sbadiglia guardando il Milan perdere 3-0 la finale

Ci sono stagioni che non riescono proprio a prendere una bella piega, neanche tra i giovani. Il Milan sta vivendo un'annata brutta, con un sorriso strappato ai tifosi solo in Supercoppa italiana. Poi quasi il nulla: un nono posto in campionato e l'eliminazione dalla Champions League ai playoff contro il Feyenoord. I rossoneri anche in Serie C sono in una posizione scomoda, con il rischio retrocessione che incombe. E anche in Primavera non possono gioire: certo qui i risultati contano meno, ma sicuramente la sconfitta in finale di Coppa Italia di categoria contro il Cagliari ha disturbato un po' qualche tifoso. E dalla reazione di Ibrahimovic abbiamo una conferma.

Coppa Italia al Cagliari, Milan ko: la reazione di Ibra

Ibrahimovic era in tribuna per assistere alla finale di Coppa Italia Primavera contro il Cagliari, insieme al direttore tecnico Monacada. Per Zlatan sono state settimane molto complicato, con una lunga assenza da Milanello. In società sono al lavoro per trovare il ds per la prossima stagione, dopo la brusca frenata per Paratici e intanto Ibra sta cercando di dare il suo supporto per terminare l'anno in modo dignitoso. Allo svedese però non è di certo piaciuto il risultato finale della sfida con i sardi che hanno conquistato il trofeo con un netto 3-0: una vittoria per i ragazzi di Pisacane firmata dai gol di Vinciguerra, Bolzan e Trepy. I giovani ragazzi di Guidi hanno sbagliato anche un rigore con Bonomi. Ma torniamo alla leggenda svedese. Nel finale del match le telecamere lo hanno pizzicato fare un grande sbadiglio. Lo specchio del momento.