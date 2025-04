"Bellanova perde". E Fagioli: "Io rido! La mia percentuale?". Su WhatsApp la “caccia a nuovi clienti”, poi pure i tradimenti

Pinsoglio e Gatti scommettevano poco. McKennie...

Pinsoglio e Gatti, insomma, scommettevano troppi pochi soldi agli occhi degli indagati (di oggi): come se fosse una "colpa". Erano, come dire, “pesci” piccoli, poco interessanti. Invece Bellanova era un considerato un bel boccone: e non solo lui, ovviamente. Un “merito” maggiore, insomma, averlo convinto a scommettere, anche lui illegalmente, sulle piattaforme del De Giacomo e degli altri soggetti alla guida dell’organizzazione, secondo i pm. Nell’ottobre del ‘22, l’epoca della chat, Fagioli giocava nella Juventus, Bellanova nell’Inter. Dal procedimento emerso ieri (Tribunale di Milano) emerge poi un "analogo 'accerchiamento' (...) nei confronti del giocatore Weston McKennie, come si desume" da un’altra "chat tra De Giacomo e Fagioli" (del 27 dicembre 2022). De Giacomo: "Ma stavo pensando... ma il buon weston... ma perché non me lo fai prendere agli altri giochi... che sei lì che dormi... che l’altro giorno avete mandato la foto che ha vinto al casinò...". Di McKennie (anche lui come Fagioli nella Juventus, all’epoca) si parla anche in una chat del 28 dicembre ‘22, con l’indicazione di un pagamento di 5 mila euro. Gli inquirenti sottolineano la «particolare abilità mostrata dallo stesso (De Giacomo, ndr) nel sollecitare Fagioli a individuare nuovi scommettitori, “ricompensandolo” per tale attività attraverso il riconoscimento di bonus sui propri conti di gioco o attraverso la decurtazione del debito contratto con le scommesse".