Inter, infortuni Bayern: come sta Neuer e i due recuperi per Kompany  

Novanta minuti per conquistare la semifinale di Champions League o forse qualcosa in più: l'Inter a San Siro ha il futuro nei propri piedi contro il Bayern Monaco . I bavaresi lotteranno fino alla fine e lo ha ribadito anche Muller : "Non serve il miracolo, basta fare il Bayern". Sfida lanciata ai nerazzurri, che dovranno cancellare i precedenti degli ultimi anni in casa contro i tedeschi . Kompany ha rivisto un po' di luce nelle ultime settimane con il recupero di alcuni giocatori, mentre dovrà rinunciare ancora a qualche suo uomo fidato per il match di ritorno.

Bayern Monaco, come sta Neuer

Il portiere ha saltato la sfida d'andata per una ricaduta in seguito allo strappo muscolare al polpaccio subito lo scorso 5 marzo agli ottavi di Champions League contro il Bayer Leverkusen. E non ci sarà neanche per il ritorno a San Siro, come ribadito anche dal club con una nota ufficiale: "Domenica Neuer non ha svolto alcun allenamento individuale sul campo. Finora, durante la riabilitazione dopo la rigenerazione della fibra muscolare strappata, non è stato in grado di eseguire esercizi che prevedessero il volo o la spinta della gamba infortunata. Ha provato più volte nel corso della sua carriera a rimettersi in forma all'ultimo minuto, ma questa volta non ci riuscirà". Quindi tra i pali ci sarà nuovamente Urbig. Kompany però può contare su due rientri...