"Testata a una guardia, c'era sangue ovunque. La leggenda United nei guai"

"Leggenda United, testata ad una guardia"

A rivelarlo è il The Sun, che spiega come il 24 gennaio scorso, durante una festa, avrebbe avuto uno scatto e aggredito la guardia di sicurezza. Come riportato dal quotidiano il personale del bar si era rifiutato di servirgli da bere poco prima dell'incidente: i problemi sarebbero poi scoppiati tra le 19 e le 20 dopo che l'ex centrocampista avrebbe lasciato il locale recandosi nel cortile. La guardia avrebbe visto Butt riposandosi contro un muro. Da lì si sarebbe scatenato un litigio e, secondo le fonti, Butt avrebbe dato in escandescenze. La guardia è stata curata in ospedale per le ferite al volto, temendosi la rottura del setto nasale.

Una fonte avrebbe rivelato al The Sun come "C'era sangue ovunque. La gente è rimasta scioccata quando la guardia è entrata in casa con la faccia a pezzi. Ha rovinato una bella giornata". Butt è stato interrogato per la prima volta sei giorni dopo l'aggressione. Secondo il quotidiano, avrebbe accettato l'ammonimento nell'ultimo mese (che può essere dato soltanto se il colpevole ammette il reato), con la polizia che starebbe conservando i dettagli segnalandoli nei controlli del casellario giudiziario e che avrebbe confermato: "L'indagine si è conclusa. Un uomo è stato ammonito per il reato di lesioni personali".

"Alla festa Beckham e altri ex Manchester"

Butt aveva compiuto 50 anni tre giorni prima di dare la festa: tra gli invitati c'erano anche David e Victoria Beckham, oltre alle stelle dello United classe '92 Paul Scholes e Gary Neville con le loro compagne. Il gruppo, composto da circa 30 ospiti, ha cenato in una sala privata prima di spostarsi al bar. La polizia sarebbe stata allertata dal club alle 21.15, circa due ore dopo l'aggressione. Una vicenda che si sarebbe dunque conclusa con l'accettazione da parte di Butt della sanzione penale per lesioni personali effettive in seguito all'aggressione avvenuta alla Soho Farmhouse vicino a Great Tew, nell'Oxfordshire.

L'ex stella del Manchester United avrebbe anche accettato di fare una donazione in beneficenza. Per lui con la maglia dei Red Devils 14 trofei: era presente anche nella semifinale di ritorno di Champions League contro la Juve del 1999: al Delle Alpi, dopo il pari dell'andata, a vincere furono proprio gli inglesi, che poi sconfissero in rimonta il Bayern Monaco in finale. Juve che ha poi sfidato nuovamente, sempre in Champions, nella seconda fase a gironi con due vittorie su due per lo United.