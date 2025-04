Dramma Morientes, cinque giorni in ospedale: “Ho rischiato di morire”

Fernando Morientes ha rischiato di morire. A rivelarlo è stato lo stesso ex attaccante spagnolo, oggi 49enne, nella trasmissione "Tiempo de Juego". El Moro, come veniva soprannominato dai suo tifosi, ha raccontato: "Sono stato ricoverato diversi giorni in ospedale per un'embolia polmonare dovuta ai numerosi viaggi in aereo. Mi sono sentito male dopo aver preso tanti voli - ha spiegato -. In uno di questi, ho iniziato ad avere male al petto, un dolore lancinante sotto lo sterno. Pensavo fosse qualcosa di gastrico e non volevo andare in ospedale. Ma quella notte ho sentito qualcosa e sono andato subito dal medico. Hanno iniziato a esaminarmi il cuore e non hanno visto nulla finché non hanno trovato un versamento nella pleura. Era un'embolia polmonare".