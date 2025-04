Dalla Juve e l’Inter al Real: le reazioni dei club alla morte di Papa Francesco

L'addio di Milan, Lazio e Palermo

Come già la Nazionale, anche il Milan ah ricordato le parole del papa: " 'Even with a rag ball, you can work miracle'. Like a light, your words will live on in our hearts and guide us for eternity. 'Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli' Come luce, le tue parole vivranno nei nostri cuori e ci guideranno per l'eternità". Così invece la Lazio: "Il cordoglio del Presidente Claudio Lotito per la scomparsa di Papa Francesco". Anche dalla Serie B arrivano messaggi di addio al pontefice. Così il Palermo: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Il ricordo della sua visita in città del 15 settembre 2018 rimarrà indelebile nella memoria di tutti i palermitani. Dopo aver celebrato al Foro Italico la Messa in occasione del 25° anniversario della morte del beato Pino Puglisi, il Papa pranzò al fianco di Fratel Biagio Conte e dell’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice, insieme agli ospiti della Missione Speranza e Carità. Prima di lasciare la città, il Santo Padre volle rendere omaggio anche alle vittime della strage di Capaci fermandosi in raccoglimento ai piedi della stele commemorativa".