Sivori, Superga e l’idolo indiscusso: l’autobiografia di Papa Francesco

Pontoni, chi è l'attaccante amato dal Papa

«Vediamo se qualcuno di voi ha il coraggio di fare un gol come quello di Pontoni…» ho detto incontrando le nazionali di calcio di Argentina e Italia, capitanate da Messi e Buffon, per una partita benefica, poco dopo essere stato eletto papa. Quei ragazzi m i avevano sorriso un po’ perplessi, probabilmente non sapevano cosa intendessi, ma io quella rete – quel tac, tac, tac, gol – ce l’avevo stampata in testa, come molte delle cose che catturano lo sguardo di un bambino, quando gli occhi sono una spugna, e poi ci restano per sempre. Ottobre 1946, il campionato sta volgendo al termine e il San Lorenzo gioca contro il Racing de Avellaneda: cross dalla sinistra, Pontoni spalle alla porta controlla di petto e, senza far mai toccare il pallone per terra, se lo alza all’indietro, scavalca con un pallonetto il difensore che gli sta correndo incontro, poi, dal limite dell’area, lascia partire una saetta che si infila alla destra del portiere. Gol giooooooooool! Perché se ogni gol in Sudamerica ha più “o” che in Europa, se ogni rete, anche quando è un golletto, diventa golazo, figuriamoci quello. Io abbraccio mio padre, abbraccio i miei fratelli, tutti si abbracciano. Pontoni era per me bambino l’emblema di queco, di quel calcio, lo stare in compagnia, l’amore per uno sport che non era solo conto in banca, tanto che alle sirene milionarie che lo volevano in Europa preferì il suo club, stare vicino alla famiglia, agli amici, a chi gli voleva bene. Era un grande e lo sarebbe rimasto, anche dopo il grave incidente di gioco che un paio di anni più tardi assestò un duro colpo alla sua carriera. Girovagò un po’ per il Sudamerica, Colombia, Brasile, poi tornò al San Lorenzo prima di appendere le scarpette al chiodo e aprire una trattoria. Ha avuto una bella vita. Suo figlio, che si chiama René come il padre, sarebbe venuto a trovarmi in Vaticano, un paio di anni dopo l’elezione.