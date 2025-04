Mourinho, suggestione Portogallo: sulla panchina al Mondiale 2026?

Roberto Martinez è stato il ct più "veloce" nella storia del Portogallo a raggiungere le 20 vittorie e a giugno guiderà i lusitani alla Final Four di Nations League ma la sua posizione non sarebbe così solida. Perchè stando a "BeIn Sports", la Federcalcio portoghese starebbe pensando a Josè Mourinho per i Mondiali del 2026. Lo Special One, che in passato non ha mai nascosto il desiderio di allenare un giorno la sua nazionale, è sotto contratto col Fenerbahce ma a Lisbona sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria per liberare il tecnico.