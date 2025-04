"Allegri? ADL lo stima. Ma le panchine di Milan, Roma e Real Madrid..."

La fine della stagione incombe, e così anche i primi rumors sulle panchine del prossimo anno. A tenere banco inevitabilmente quei tecnici attualmente senza squadra ma che in queste settimane potrebbero trovare nuove opportunità. Su tutti c'è grande curiosità per conoscere quale sarà la prossima destinazione di Massimiliano Allegri , rimasto fermo in questo campionato dopo l'addio alla Juve . A fare il punto sul suo futuro, con qualche ipotesi già venuta fuori nelle scorse settimane , ci ha pensato Giovanni Galeone .

Galeone e il futuro di Max Allegri

L'ex tecnico, nonché mentore di Allegri, a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss ha parlato del futuro del trainer toscano. Alla domanda se gli piacerebbe Napoli come prossima destinazione in caso di addio di Conte, Galeone risponde: "Lo scorso anno è arrivato in Champions e ha vinto la Coppa Italia, ovvero gli obiettivi prefissati. Max ha vinto 5 Coppe Italia, 4 Scudetti alla Juve e 1 al Milan, con i bianconeri è arrivato 2 volte in finale di Champions, sfidando due squadre, Barcellona e Real Madrid, molto molto forti in quel periodo. Tantissimi anni fa, quando Max allenava il Milan, eravamo in un ristorante di Milano e per caso incontrammo il presidente Aurelio De Laurentiis. Invità Max al suo tavolo, parlava con lui e so per certo che il presidente De Laurentiis ha molta stima nei suoi confronti".

Difficile però fare previsioni: "Ora ci sarà un giro di allenatori in tutta Europa, è difficile dire anche se Conte anche in caso di Scudetto rimarrà al Napoli. È complicato prevedere cosa accadrà: ci sono panchine che dovrebbero liberarsi come quelle di Bayer Leverkusen, Milan, Roma, Real Madrid... Le telefonate iniziano ad arrivare adesso, a inizio maggio". Possibile dunque che anche il Napoli cambi guida tecnica secondo Galeone, con gli azzurri attualmente in lotta per lo Scudetto: "Antonio Conte vede i giocatori in campo, dipende dal Napoli: se vince tutte le partite, vince lo Scudetto. La sua testa è solo su quello: l'ha fatto alla Juventus, all'Inter e penso potrà farlo anche al Napoli. Dopodiché non so cosa succederà...".