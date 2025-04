Gravina: "Scommesse, ho una mia visione. Recuperi? Arriverà un protocollo"

"Abbiamo voluto ricordare all'inizio del Consiglio Federale la figura di Papa Francesco per la sua vicinanza al mondo dello sport e del calcio in particolare e la splendida accoglienza e la sua benedizione in un'udienza privata insieme ad alcuni miei colleghi di Federazioni estere dopo la mia assemblea elettiva. Essere ricevuto da Sua Santità ancora una volta in forma privata è stata un'ulteriore dimostrazione di grande affetto, di grande attaccamento al mondo del calcio". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale. “Abbiamo voluto ricordare l'uomo che stava con noi guidando un evento straordinario che avrebbe avuto il culmine, il 14 e 15 giugno in piazza San Pietro, il famoso giubileo ‘Pelota de Trapo’ che sarebbe stato, tra l'altro, un evento da lui presieduto. Purtroppo questo non avverrà, ma faremo comunque tesoro dei suoi messaggi, dei suoi insegnamenti, delle sue testimonianze", ha aggiunto Gravina.