Inter e Juve, la giustizia non è uguale: l’abissale differenza di trattamento

Perché non si tratta di decidere quale pena e quale atteggiamento è giusto, se la severità del 2017 o il perdonismo del 2025, ma di spiegare un’applicazione così dispari della legge di fronte a fattispecie sostanzialmente identiche. Anzi, no. Perché la Juventus, per volere del poi punito Andrea Agnelli, aveva collaborato in modo fattivo alle indagini della Procura di Torino, coinvolgendo un suo dirigente in scomodissime registrazioni, denunciò gli ultrà (con il risultato di non avere più tifo) e si ritrovò con la curva azzerata. Ancora una volta, insomma, a milioni di tifosi juventini non tornano i conti e torna invece la sgradevole sensazione di una giustizia sghemba, che guarda il colore della maglia prima di modulare le sue decisioni. Quella giustizia che ignora le intercettazioni dell’Inter in Calciopoli e quando proprio non può fare a meno di scoprirle (mentre zampillano dal processo penale di Napoli), le mette in un cassetto fino a che - oh mannaggia! - non giunge la prescrizione. Quella giustizia che scatta come Marcell Jacobs quando c’è un procedimento a carico della Juventus, procurandosi le carte in tutti i modi e in tutte le tempistiche (ah, quei misteriosi blitz a Torino durante l’inchiesta Prisma), mentre si prende tutto il tempo, aspettando pazientemente, quando il procedimento è a carico di altri club; quella che ancora non ha spiegato perché per le plusvalenze ha pagato solo e soltanto la Juventus, nonostante quelle degli altri siano sotto gli occhi di tutti, lampanti (e sotto inchiesta da parte di procure della Repubblica) e citate come «problema di sistema» da numerosi report della Fifa, dell’Uefa e della stessa Figc (sì, «problema di sistema», ma dieci punti di penalizzazione e un danno da 100 milioni li becca solo la Juventus). La credibilità di qualsiasi cosa dipende dalla sua coerenza e dalla sua imparzialità. Come fa, oggi, il sistema della giustizia sportiva a ritenersi credibile di fronte a tali discrepanze? E come fa il sistema calcio ad accettarlo?