Totti portafortuna di Sinner: "Dopo di me non ha mai perso". E sullo scudetto...

Il rapporto con Spalletti. E il cucchiaio... Boskov, Mazzone e Zeman alcuni dei suoi 'maestri', con Spalletti un rapporto particolare, prima amore e poi nel finale qualche incomprensione: "Con Luciano abbiamo fatto pace e sono molto contento". Una carriera incredibile "ancora oggi non mi rendo conto di quello che ho fatto", ha detto Totti. Tra i suoi colpi il cucchiaio, il tocco sotto con il quale ha sorpreso tanti portieri: "E' un gesto istintivo, il genio non pensa, lo fa". La Nazionale: la maglia azzurra è l'unica che ha indossato oltre quella della Roma. "Alti e bassi, speriamo che ritorni quella di prima. Penso che il mister e il gruppo che ci sono possano fare ottime cose. La finale 2006? La sera prima ho giocato a carte con Ringhio (Gattuso, ndr.), uno contro uno come due 'mbriaconi' fino alle 6 di mattina, era impossibile riuscire a dormire".

Sinner e chi vince lo scudetto secondo Totti Sulla passione per il padel : " E' divertente. Sinner? Ho fatto due scambi a padel con lui prima che diventasse numero uno al mondo. Da lì in poi non ha più perso ", ha riaffermato ridendo. La gran parte della giornata la dedica anche alla sua agenzia di procuratori, il calcio resta il centro del suo mondo: " Chi vince lo scudetto? Non lo dico, sono scaramantici..." , ha concluso, alludendo chiaramente al Napoli .

