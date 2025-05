Ezzalzouli ai supplementari elimina la Fiorentina dalla Conference: la doppietta di Gosens non basta

Fiorentina-Real Betis 2-2 dts, la cronaca

Grande amarezza per Ranieri e compagni, cui non è bastato lasciare il cuore in campo. Bella sfida comunque quella del Franchi con la partenza dei padroni di casa che è contratta, con tanta tensione che porta ad un numero molto alto di palloni persi soprattutto in linea mediana. Funziona la scelta di Manuel Pellegrini di un Betis coperto e votato al contropiede, con Adli che è troppo lento sia nello smistare il pallone che nel dialogare in fase di ripartenza con la difesa. Poche le chance per gli attaccanti gigliati, tanto che servono due interventi di De Gea, il primo su un tiro-cross di Fornals, il secondo su Antony, ad evitare il vantaggio spagnolo, che in realtà è solo rimandato. Mentre i gigliati si devono mangiare le mani per una doppia conclusione di Comuzzo al 21', il vantaggio ospite arriva al 27' con una punizione di Antony che tocca il palo alla destra di De Gea e si adagia in fondo al sacco. Il pareggio della Fiorentina è, però, quasi immediato, con un colpo di testa di Gosens che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, segna la rete che riaccende il Franchi. Prima del raddoppio sempre dell'ex Atalanta e Inter, ancora dopo corner (42'), Cardoso trova il tempo per centrare la traversa. Nella ripresa le due squadre giocano sui nervi e ne viene fuori una sfida dove ambedue le formazioni commettono molti falli, costruendo di fatto nessuna palla gol. I brividi arrivano tutti poco prima del 90' quando De Gea diventa Superman prima su Antony e poi su Ezzalzouli. Si va ai supplementari dove proprio il numero 10 biancoverde sigla il 2-2 al 97' e poi centra anche un palo al 120'. Nei 15' finali Palladino manda in campo anche Colpani e Zaniolo per uno spregiudicato 4-2-4, ma il risultato non cambia e a festeggiare è il Betis.

Chelsea-Djurgarden 1-0, la cronaca

Il Chelsea rispetta in pieno i pronostici e, dopo il 4-1 ottenuto in Svezia, vince anche la sfida di ritorno davanti al proprio pubblico con il Djurgarden per 1-0 e si qualifica alla finale di Conference League. La prima occasione arriva solamente dopo mezz'ora ed è per i Blues di Enzo Maresca, quando Rinne para con i piedi una conclusione ravvicinata ma defilata di George. Il match si sblocca al 38'. Dewsbury-Hall riceve palla al limite dell'area da George, se la sposta sul sinistro e batte il portiere con un preciso rasoterra che tocca il palo e termina la sua corsa in fondo al sacco. Il primo tempo finisce sull'1-0. La prima chance della partita per gli ospiti arriva all'11 della ripresa, quando Jorgensen sventa in tuffo un colpo di testa ravvicinato di Tenho. Al 18', George si divora il possibile 2-0 con un colpo di testa a pochi centimetri dalla porta, vanificando un assist dalla destra di Sancho. Sul fronte opposto, è Gulliksen a provarci al 20' con un diagonale di destro dal limite ma la sfera esce a lato di poco. Al 26', Stensson conclude dalla distanza ma Jorgensen alza sopra la traversa. Dopo una girandola di cambi da entrambe le parti, la sfida si addormenta senza grossi sussulti fino all'ultima opportunità in pieno recupero per gli uomini di Maresca, quando Rinne alza in angolo un sinistro defilato di Gusto. Il risultato non cambierà più.

