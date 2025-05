Marchetti, fuorigioco e novità Var: "Esperimenti IFAB per una modifica"

Con l’ampliamento a 36 squadre nella nuova Champions League , la prossima edizione vedrà la presenza di sei squadre inglesi. Marchetti ha chiarito che questo non rappresenta un’anomalia, bensì un effetto previsto dal nuovo sistema: "Tutti i dettagli sono studiati con cura. Con la nuova formula abbiamo aggiunto un elemento di grande interesse per tutti i campionati nazionali , cioè la possibilità che i club che giocano in Europa, con i loro risultati, possano aggiungere un posto alla loro nazione". Una dinamica meritocratica, che tiene conto delle prestazioni internazionali: "Con la vittoria dell'Europa League si aggiunge un ulteriore posto in Champions, ma questo esisteva già prima. Va anche ricordato che ora ci sono 36 squadre, non riteniamo sia un elemento di disturbo ".

Il VAR rimane uno strumento imprescindibile per la UEFA, ma Marchetti mette in guardia da un uso troppo rigido: "Il Var è uno strumento essenziale per tutti. Nessuno può immaginare il calcio di oggi privato di questo supporto tecnologico". Tuttavia, serve equilibrio: "È anche un elemento da maneggiare con cura, per evitare che trasformi il gioco in qualcosa che gli sportivi non amerebbero vedere". A preoccupare è soprattutto il fuorigioco millimetrico, su cui l’IFAB sta già lavorando: "Stanno facendo degli esperimenti per testare una modifica delle regole del fuorigioco, che non sia più basata su qualunque parte del corpo. Vedere annullato un gol per tre centimetri di piede o di spalla è qualcosa che si fatica a sopportare a livello di spirito di gioco".