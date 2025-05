Brasile, Ancelotti ct: ora è ufficiale! Quando parte la missione Mondiale e chi va al Real

Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile. Tutto confermato, il tecnico italiano lascerà il Real Madrid e si siederà sulla panchina della nazionale brasiliana. Lo ha annunciato la Federcalcio del Brasile sui social network. "La più grande Nazionale nella storia del calcio sarà ora guidata dal tecnico più vittorioso del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di risultati storici, è stato annunciato lunedì (12) dal presidente della CBF Ednaldo Rodrigues come nuovo tecnico della nazionale brasiliana. Comanderà il Brasile fino ai mondiali 2026 e allenerà già nelle prossime due partite per i playoff contro Ecuador e Paraguay il mese prossimo" si legge su Instagram della Federcalcio brasiliana. Ancelotti inizierà a lavorare per il Brasile da fine maggio, precisamente il 26 maggio (giorno dopo la fine del campionato di Liga).