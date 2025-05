Maradona, altre rivelazioni shock: “Gonfio e con voce da robot, non si vedevano neanche gli occhi”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "È stata tutta una messa in scena, una recita per portare avanti quello che volevano: isolare papà in un posto buio e brutto". Al Tribunale di San Isidro, dove è in corso il processo per la morte di Diego Armando Maradona avvenuta nel novembre 2020, è il turno di Gianinna, la figlia più piccola avuta dall'ex Pibe de Oro da Claudia Villafane. Fra le lacrime e con la voce rotta dall'emozione, la 35enne punta il dito soprattutto contro Leopoldo Luque, ex medico personale di Maradona e principale imputato: "Anche se non ero del tutto d'accordo col ricovero domiciliare, ho scelto di dare fiducia a loro - il riferimento all'équipe medica che aveva in cura l'ex calciatore -. Seguivano papà da tempo e ci proponevano questa opzione, avrebbero sistemato quella casa in modo adeguato per un vero ricovero domiciliare".