Pagare per giocare, il caso Bagni non è una novità: le denunce inascoltate

Soviero e Rossi, le denunce

Allora, con rabbia e malinconia, Marco aveva fatto le valigie girando l’Europa, formandosi, in Svizzera e Irlanda dove ha preso il patentino B, e allenando, in Inghilterra (Sandgate e Southall) e Olanda (Rksv Heeze): "A Londra sono stato bene, anche perché non ti pagano per allenare a quei livelli, ma ti trovano attività parallele, come l’insegnamento di educazione fisica nelle scuole o seguire le attività sportive nel doposcuola, e con queste ti mantieni, In Olanda sono arrivato a collaborare con il Willem II Tilburg, formazione di Eredivisie, ma la cosa che più mi ha colpito è che sono rimasti impressionati dal mio curriculum, dalle mie esperienze in giro per l’Europa, capiamoci non è che all’estero c’è il 'Paese dei balocchi' ma sicuramente più meritocrazia", adesso Marco allena l’Arca nella Promozione lombarda. Alcuni anni fa la guardia di finanza ha effettuato migliaia di controlli anche sulle società sportive dilettanti: "L’imprenditore locale può fare una donazione al club che poi gli gira i soldi dell’Iva, oppure questo rigira all’azienda una percentuale del donato attraverso varie causali: si può arrivare a 30.000 euro in Promozione o Eccellenza, 5.000 in Seconda categoria – ha ricordato Marco –. A volte è proprio con questi soldi che pagano i collaboratori. Senza dimenticare i giocatori che prendono rimborsi spese di centinaia di euro". Anche se ci tiene a precisare che: "Da quando sono tornato in Italia, per fortuna, non sono venuto più a conoscenza di fatti simili". La stessa cosa di Soviero, tempo fa, è stata denunciata da Marco Rossi, che non ha ceduto al ricatto come altri colleghi e che dal 2018 è, con grande merito, ct dell’Ungheria. E di casi come il suo ce ne sono a centinaia, sia nel calcio professionistico che in quello dilettante. Insomma, niente di nuovo, purtroppo, sul fronte occidentale.