Assegnati a Tirrenia i titoli della Finale Nazionale DCPS. Buffon: “Soddisfazione e onore nell’essere qui”

È terminata in un abbraccio collettivo, nel clima di festa e di inclusione, la Finale Nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale , che ha riempito di colori e di sorrisi il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia . Due giorni di sfide sul campo, tra voglia di vincere per ottenere il titolo nazionale – nei tre livelli, differenti a seconda del grado di disabilità cognitivo-relazionale degli atleti – e il fair play, che ha segnato non solo questo fine settimana, ma tutta la stagione della DCPS. Ovunque si è respirato un senso diffuso di rispetto per l’avversario, che avversario lo è stato solo sul rettangolo di gioco, trasformandosi poi in un amico con cui condividere un’esperienza che verrà ricordata a lungo.

Presente il capo delegazione dell'Italia Gianluigi Buffon

Il capo delegazione azzurro presente in una giornata speciale. Dopo le finali di questa mattina, per premiare le squadre è salito sul palco un protagonista assoluto della storia del calcio italiano: il capo delegazione azzurro, Gianluigi Buffon, ha regalato l’ennesima sorpresa di questo fine settimana a Tirrenia, mentre gli atleti della DCPS presenti sembravano quasi increduli di poter vedere davanti a loro il campione del mondo del 2006, il giocatore con più presenze con la maglia della Nazionale. “Ci sono davvero tanta soddisfazione e tanto onore nell’essere qui: riceviamo moltissimo da questi ragazzi…” ha sottolineato, emozionato, Buffon. Poi, lo stesso capo delegazione della Nazionale maschile ha ricevuto un premio dalle mani del responsabile nazionale della DCPS, Giovanni Sacripante: un pallone in una teca, con le firme degli atleti della DCPS presenti in questa Finale Nazionale di Tirrenia. “Questo è il pallone d’oro che non ho mai vinto…” ha sorriso Buffon, con un’ironia che ha velato un momento di commozione sincera: “Sono riuscito – ha quindi proseguito – a portare a casa un trofeo di grande prestigio morale”.

Le parole di Gravina

“È stata - ha commentato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina - un’altra stagione fantastica, contrassegnata dalla contagiosa passione degli atleti tesserati con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Le finali di Tirrenia sono state una vera e propria festa dello sport inclusivo, il manifesto più bello per le diverse sensibilità federali nel campo della disabilità, uno dei pilastri della Strategia di Sostenibilità 2030. Con l’istituzione della DCPS nel 2019, abbiamo riempito di contenuto lo slogan ‘Il calcio è di tutti’, ottenendo risultati straordinari in termini di benessere generale per gli atleti, per le loro famiglie e per tutto il movimento calcistico italiano”.

Le dichiarazioni di Carraro

“Un grazie di cuore alla FIGC, alle società, a tutte le leghe calcistiche italiane, ad AIA, AIC, AIAC e a tutti coloro che supportano l’attività della DCPS” ha evidenziato il presidente della DCPS, Franco Carraro. “Un ringraziamento speciale – ha continuato Carraro - va ai nostri atleti e alle loro famiglie, perché è grazie a loro che la Divisone Calcio Paralimpico e Sperimentale ha raggiunto risultati così straordinari in questi anni. Il bilancio della stagione 2024/25 è molto positivo, con 240 squadre iscritte e oltre 1400 partite giocate. E tutti insieme stiamo ponendo le basi affinché la prossima stagione prosegua questo percorso eccezionale”

I verdetti del campo

I risultati del campo. Numeri straordinari, evidenziati dal presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, a cui si possono aggiungere le 68 gare giocate in questi due giorni a Tirrenia.

Questa mattina si sono disputate le sfide decisive per l’assegnazione dei tre titoli nazionali e a trionfare nei livelli 1 e 2 è stata la squadra degli Insuperabili Piemonte: nella finale del livello 1, grazie al successo per 2-1 sulla Juventus One Nessunoescluso, mentre nell’ultimo atto del livello 2 è arrivata la vittoria per 2-0 sul Padova Calcio Veneto.

Nell’ultima finale di giornata, quella del livello 3, a trionfare è stata un’altra squadra piemontese, il Torino FD, che ha battuto per 4-3 il Borgo Solestà Ascoli Calcio.

Un arbitro internazionale per la finale. Direttore di gara di quest’ultima sfida, che ha chiuso la due giorni di Tirrenia, è stato un ‘fischietto’ d’eccezione come Maurizio Mariani, quarto ufficiale dell’ultimo atto di Europa League tra Tottenham e Manchester United solo qualche giorno fa: “Qua si respirano i valori veri dello sport. L’arbitro è un elemento a disposizione per far sì che tutti possano divertirsi”.

Tra le personalità presenti oggi a Tirrenia, anche il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, il presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri, il vice presidente della LND, Christian Mossino, e il presidente del Comitato Regionale Toscana della LND, Paolo Mangini.

Finale livello 1: Insuperabili Piemonte-Juventus One Nessunoescluso 2-1

Finale livello 2: Calcio veneto Calcio Padova-Insuperabili Piemonte 0-2

Finale livello 3: Borgo Solestà Ascoli Calcio- Torino FD 3-4