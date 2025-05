Mondiale U17, Italia nel girone contro i padroni di casa del Qatar

Non basta essere campioni d'Europa in carica e non basta aver raggiunto le semifinali con un turno di anticipo. La Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo vuole continuare a dominare. E domani, lunedì 26 maggio (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e UEFA TV), allo Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, andrà a caccia del primo posto nella terza e ultima giornata del Gruppo B della fase finale dell'Europeo contro il Belgio.

Finora: due partite, due vittorie. Prima il 2-1 all'esordio sulla Cechia, sempre a Durazzo, poi lo splendido 4-2 rifilato all'Inghilterra due giorni fa a Rrogozhinë: un'Italia che ha incantato e convinto. Contro i Diavoli Rossi basterà non perdere per restare in vetta, ma Favo e i suoi ragazzi non faranno calcoli, perché vincere vorrebbe dire chiudere a punteggio pieno e lanciare l'ennesimo messaggio alle avversarie.

"Abbiamo la possibilità di giocare questa partita con la serenità di essere già qualificati per le semifinali - ammette il tecnico azzurro -. Scenderemo in campo con l'obiettivo di arrivare primi, perché è sicuramente un vantaggio affrontare la seconda dell'altro girone, anche se parliamo delle prime quattro d'Europa, quindi una vale l'altra. In questo momento sono contento perché, eccetto il secondo portiere Maran, sono riuscito a far esordire tutti i ragazzi a disposizione nella fase finale. Non dimentichiamoci che siamo partiti con alcune defezioni d'organico. Basti pensare a Bovio, che sta facendo benissimo, ma che nel primo turno di qualificazione a San Marino aveva giocato solamente otto minuti. Siamo molto contenti che questa rosa, nei 20, mi stia dando grandi possibilità di scelta, perché sono effettivamente tutti sullo stesso piano".

Il Belgio, però, non sarà un cliente facile. La formazione di Bob Browaeys è arrivata alla fase finale con un percorso netto nelle qualificazioni: primo posto a punteggio pieno nel Gruppo 4 del primo turno con Kazakistan (3-1), Kosovo (2-1) e Ucraina (2-1), disputato dal 9 al 15 ottobre in casa, poi la vetta del Gruppo A6 (7 punti), andato in scena dal 19 al 25 marzo in Polonia, formato da Irlanda (1-0), Islanda (2-1) e dai padroni di casa polacchi (2-2). In Albania, invece, ha pareggiato 1-1 all'esordio contro l'Inghilterra a Rrogozhinë, prima di imporsi per 3-1 sulla Cechia a Durazzo, venerdì.



Tra i calciatori più talentuosi spiccano Jessi Da Silva e Jesse Bisiwu, fantasista e ala del Club Brugge, protagonisti rispettivamente con 7 presenze e 1 rete, e con 6 presenze. Il miglior realizzatore tra qualificazioni e fase finale è invece René Mitongo, attaccante dello Standard Liegi, autore di 4 gol in 6 partite. In rosa figura anche un volto noto ai nostri Campionati Giovanili: il difensore della Juventus Wout Gielen, compagno di squadra degli azzurri Benit Borasio, Destiny Onoguekhan Elimoghale e Sebastiano Nava nell'Under 17 di Matteo Cioffi, con cui ha collezionato 20 presenze (per un totale di 1.450 minuti giocati), contribuendo al primo posto conquistato nel Girone A con 57 punti.