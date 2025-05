Zaniolo shock: “Aggrediti due tesserati Roma”, il comunicato e la replica

Al termine della gara tra Fiorentina e Roma , semifinale playoff di Primavera, "si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo ". Lo comunica in una nota il club giallorosso. "Secondo quanto ricostruito, il calciatore - si legge - si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera". La As Roma, conclude la nota, "condanna con fermezza ogni forma di comportamento aggressivo o non conforme ai valori dello sport".

La versione di Zaniolo

Nessuna aggressione, anzi. Zaniolo, attraverso una nota diramata dalla Fiorentina, fa sapere la sua versione dei fatti in merito a quanto successo al termine della semifinale del campionato Primavera tra i viola e la Roma: "Al termine della partita - spiega il calciatore - sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via".