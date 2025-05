 A Solomeo scende in campo il futuro: Juve, Milan e Atalanta prima della lista Golden Boy

Il progetto Next Gen, l'esempio Atalanta, il terzo tempo

Le mini-partite si disputeranno a partire dalle ore 17 presso il Centro Tecnico federale “Don Alberto Seri”. Un gioiellino incastonato tra colli e vedute panoramiche. I nerazzurri sono i detentori del trofeo, conquistato nella prima edizione grazie al successo per 1-0 ottenuto contro la Juventus Next Gen e firmato da Capac. La Juventus Next Gen, da parte sua, arriva all’appuntamento forte di un progetto ormai consolidato (i bianconeri sono stati pionieri, in questo senso), capace negli anni di lanciare numerosi giovani nel calcio professionistico. Nello specifico, però, è reduce da una annata caratterizzata dalle difficoltà iniziali sotto la gestione di Paolo Montero epperò anche da una notevole rimonta che ha portato la squadra - poi tornata a Massimo Brambilla - a contendersi un posto nei playoff di Serie C. Brambilla è stato bravo a valorizzare giocatori quali Daffara, Turicchia, Macca, Cudrig, Afena-Gyan, Guerra... Rivelatisi elementi decisivi per la rinascita bianconera. Milan Futuro si presenta - new entry - al Trofeo dell’armonia sportiva dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative: i rossoneri hanno infatti concluso il campionato al diciottesimo posto retrocedendo in Serie D dopo i playout contro la Spal (la vittoria nella sfida d’andata, inutile, è stata ribaltata nella sfida di ritorno). Al termine del triangolare è previsto un terzo tempo votato appunto all’armonia e alla condivisione.