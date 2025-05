Zola: "Napoli, che gioia. Ora tocca all'Inter. Io e Vialli al Chelsea, quell'auto regalata..."

"Sono contento per l’allenatore, i giocatori, tutti quelli che hanno attivamente partecipato per ottenere questo traguardo. So cosa significa lavorare per tutto un anno e poi raggiungere un obiettivo del genere. Complimenti anche alla società: i dirigenti sono stati molto bravi nelle scelte dell’allenatore e dei giocatori. Ma devo dire che io sono stracontento soprattutto per la gente. Chi ha vissuto Napoli sa che lì la gioia per uno scudetto è qualcosa di unico, indimenticabile, indelebile. È fantastico vedere la partecipazione della gente, le coreografie. Sono stracontento: quella gente se lo merita. Vivono questi momenti con una intensità e una partecipazione che non puoi non ammirare. Quando succede, anche se non sei più lì, sei contento e ti senti parte della festa".

Se dovesse scegliere uno o due uomini simbolo di quest’impresa?

"Sono stati veramente tutti bravi. Se devo mettere l’accento su qualcuno in particolare, però, cito Conte e McTominay: sono stati eccezionali. Anche Lukaku è stato prezioso, ovvio, ma Conte e McTominay sono stati fuori dal comune".