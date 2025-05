"Zaniolo alterato, due giocatori in ospedale”: la ricostruzione shock della Roma

Zaniolo, la sue "due versioni"

Dopo una prima ricostruzione dei fatti l'ex giocatore giallorosso era corso ai ripari, infatti dalla prima versione "ad un certo punto hanno iniziato a insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via" il giocatore è corso su Instagram scrivendo una lunga storia dove si leggeva anche "Purtroppo, sono stato provocato verbalmente da un ragazzo e, sbagliando, ho perso la calma. È un errore che mi pesa, soprattutto perché so di dover essere un esempio per i più giovani. Ci tengo però a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito e che da parte mia, oltre ad una discussione verbale, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo".

L'inchiesta FIGC

L'accaduto non potva passare inosservato infatti il capo della Procura federale, Giuseppe Chinè vuole risolvere la situazione. La Procura Figc vuole ricostruire esattamente che cosa sia successo e in che misura sia stato violato il Codice di Giustizia Sportiva: per questo è stata aperta un'indagine dove Zaniolo, qualora venissero confermate le accuse, rischierebbe una seria squalifica.