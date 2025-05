Testata all'arbitro dopo l'espulsione: Daspo di 5 anni, cosa è successo

La sentenza del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 anni, e il Questore ha incaricato la Digos di svolgere approfondimenti, per l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa e penali. Il 37enne è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per i reati di lesioni e minacce aggravate e per la violazione della normativa in materia di regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. In base al Daspo Sportivo adottato nei suoi confronti, per i prossimi 5 anni non potrà ai luoghi di manifestazioni sportive di qualsiasi società sportiva, serie e categoria, sia in Italia che all'estero.