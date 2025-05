Morte Maradona, annullato il processo: il motivo della decisione

Morte Maradona, processo nullo

La Makintach avrebbe agevolato la produzione del documentario consentendo l'ingresso di personale tecnico in aree riservate del tribunale, compromettendo così la regolarità del dibattimento. Per gli altri due giudici, Maximiliano Savarino e Veronica Di Tommaso, la condotta di "Makintach ha arrecato un danno per le parti e per i giudici del tribunale e invalida il processo. Riteniamo che il caso debba essere discusso in un altro tribunale". Il processo vedeva imputati sette professionisti sanitari, accusati di negligenza nella morte del campione argentino. La decisione rappresenta l’ultimo, drammatico sviluppo in un processo che ha attirato l’attenzione del paese e del mondo del calcio per oltre due mesi. Una decisione che, secondo il Clarin, ha gettato nello sconforto Dalma e Gianinna Maradona.