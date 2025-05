Sky e l’avvicinamento alla finale di Champions League Psg-Inter minuto per minuto

SKY, UNA LUNGA GIORNATA

La cronaca è iniziata con gli inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi e i loro aggiornamenti continui dall'hotel che ospita l'Inter, l’Adnaz Munich, al centro di Monaco. Gli argomenti non mancano: novità sulla formazione nerazzurra, curiosità, tifosi VIP in visita alla squadra. Un filo diretto continuo unisce lo studio Sky di Milano, l'hotel del PSG "presidiato" da Gianluigi Bagnulo, l'Uefa Champions Festival da cui si collegano Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, fino alla Munich Arena, il palcoscenico della partita dell'anno.

STUDIO SKY CON VISTA SUL CAMPO

Direttamente da lì si entra nel clima del match prima con Roberta Noè e Mario Giunta e poi con tutta la squadra di Champions League Show: Dalle 19.15, nello studio affacciato sul campo, Federica Masolin analizzerà i temi della sfida con il suo top team: mister Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e l’ospite speciale Walter Samuel, con Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso in collegamento dal campo di gioco.

LE VOCI E LA TECNOLOGIA DA CHAMPIONS

Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono pronti a raccontare la finale, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Una supersfida per la quale vengono schierate ben 7 telecamere integrative esclusive Sky, di cui una ultramotion per valorizzare i momenti più spettacolari della partita mentre le giocate e i momenti decisivi godranno del supporto della Realtà Aumentata direttamente in campo.