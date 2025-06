Rivalutare l’aspetto romantico del calcio grazie allo strumento della letteratura sportiva, per esaltare la forza del linguaggio che nasce dalla sua capacità di trasmettere emozioni. È da questa visione che nasce “Autore di Stile”, il Premio di scrittura e narrazione nazionale che verrà assegnato a Viareggio nel corso della VII edizione di Viareggio Football Planet, patrocinato dal comune di Viareggio e in programma il 4, 5 e 6 luglio 2025 (www.versiliafootballplanet.it).

L’iniziativa è promossa da Marco Calamari di MC26 Sport, da sempre attento a valorizzare il lato umano, culturale ed emozionale dello sport, e in particolare del calcio. Con questo premio si intende restituire spazio e valore alla scrittura sportiva, quella capace di commuovere, ispirare, far riflettere.

In un’epoca in cui il pallone rotola spesso più per contratto che per sogno, “Autori di Stile” riporta al centro il significato originario del gioco: un atto di bellezza, di libertà, di racconto. Il premio celebra chi sa narrare lo sport come emozione viva, come gesto narrativo che appartiene tanto ai piedi quanto alla penna.

Questo è il tempo in cui l’eccesso di leggerismo e la manifesta povertà della comunicazione social minano la bella scrittura a colpi di like e analfabetismo di ritorno; “Autori di Stile” si propone quale occasione non per farsi vedere, ma per vedere e per raccontare i valori autentici da riscoprire: la passione, l’emozione, la partecipazione.

Il Premio si rivolge a opere capaci di valorizzare il racconto e la narrativa sportiva, con particolare attenzione allo stile della lingua italiana e alla raffinatezza della scrittura. Perché la letteratura sportiva può essere una lanterna accesa nei vicoli dell’anima, una lente che restituisce dignità e poesia anche alla sconfitta, rendendola umana, vera, necessaria.

L’obiettivo è ambizioso e si ispira alle parole di Jorge Luis Borges: “Lo scrittore deve abbandonarsi al piacere di sognare, di scrivere; anche se ciò fosse imprudente. Però, chissà che la massima felicità non sia la lettura.”

A presiedere la giuria del Premio saranno Xavier Jacobelli e Bruno Vesica, affiancati da un prestigioso gruppo di nomi del giornalismo, dello sport e della cultura:

· Federica Cappelletti – Presidente Divisione Femminile Serie A FIGC

· Giorgio Chiellini – Dirigente sportivo

· Lorenzo Dallari – Direttore Editoriale Lega Serie A

· Giorgio Del Ghingaro – Sindaco di Viareggio

· Elena Linari – Capitano Nazionale Calcio Femminile

· Marco Lollobrigida – Vice Direttore Rai Sport

· Enzo Palladini – Caporedattore Mediaset

· Giorgio Porrà – Editorialista Sky Sport

· Francesco Repice – Voce di Radio Rai

Cinque opere sono già state selezionate dall’organizzazione del Premio e sono attualmente al vaglio dei giurati, ciascuno dei quali segnalerà tre titoli da proporre al giudizio collegiale.

I cinque titoli in concorso sono:

· Stefano Bizzotto – Storia del mondo in 12 partite di calcio

· Non è più domenica – Ci alleniamo anche se piove? Capitolo II - l'ultimo spegne le luci

· Furio Zara – Serie A Noir - quando il calcio incontra la cronaca nera

· Giovanni Tosco – Sparwasser Jorgen, l'eroe che tradì

· Alessandro Fulloni – Il terzino e il duce. Edoardo Monzeglio, il romanzo di una vita. Dai mondiali del 1934 ai misteri di Salò

Durante la cerimonia, domenica 6 luglio, Zvonimir Boban sarà premiato non soltanto come simbolo di un romanticismo calcistico che l’ha spinto a tornare là dove tutto è cominciato – alla Dinamo Zagabria, oggi da lui presieduta – ma anche per la sua inedita veste di scrittore di sport, capace di narrare il calcio con la stessa grazia con cui lo ha giocato: a testa alta, mai banale, sempre per amore.

“Autore di Stile” si inserisce nel cuore del Viareggio Football Planet, l’evento che ogni anno calamita in Versilia i protagonisti dello sport, della cultura e dello spettacolo, in una festa dedicata alla memoria, alla passione e al racconto del calcio di ieri e di domani.