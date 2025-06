“Cinque a zero? Mi sento male…”: Fiorello e la Champions surreale a La Pennicanza

TORINO - Cosa succede quando il calcio incontra la comicità surreale? Succede che la finale di Champions League finisce dritta nel frullatore de “La Pennicanza”, lo show di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda su Rai Radio2, che questa settimana si avvia alla conclusione stagionale con una valanga di gag, satire e colpi di scena. Tra questi, anche una "visione alternativa" dell’ultima notte europea, che ha visto l’Inter – squadra del cuore di Fiorello – cadere rovinosamente nella finale più attesa. Ma lo showman aveva un piano. “Non ditemi niente, l’ho registrata!”, dichiara in diretta, pronto a gustarsi il match in differita, come si faceva ai tempi delle VHS. Un piano perfetto, se non fosse che un concorrente del gioco “Mi fido del pacco” gli rovina tutto con una frase-lama: “...e poi l’Inter ha perso la finale 5-0…”. Silenzio. Fiorello sbianca. “Quanto?! Cinque a zero?! Ma io l’ho registrata! Cinque gol uno dietro l’altro? Mi sento male…”, esclama, mentre la regia fa partire canzoni tristi in sottofondo. È uno di quei momenti in cui la comicità incontra la passione sportiva e la trasforma in uno sketch da antologia.