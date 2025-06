Locatelli, ancora niente Italia: le condizioni per il Mondiale con la Juve

Il programma del rientro

E anche da protagonista, nella testa di Tudor: il tecnico croato ha trovato certezze nella cerniera in mediana composta dall’azzurro e da Thuram, motivo per cui è difficile pensare che possa derogare su un palcoscenico così prestigioso. A maggior ragione con il trascorrere dei giorni, quando Locatelli si sarà lasciato alle spalle ogni strascico della noia alla caviglia. E, dunque, nei match del 22 giugno contro il Wydad Casablanca e del 26 contro il Manchester City, in attesa di una fase a scontri diretti in cui alla Continassa confidano di non mancare. A quel punto, poi, Tudor potrebbe aver ritrovato nel massimo dello splendore, o quasi, anche altri elementi dell’organico, nelle ultime settimane costretti ai box. Elementi come Koopmeiners, che ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e che nei prossimi giorni tornerà a farlo a pieno regime. Per sfruttare il trampolino di lancio degli Stati Uniti per rilanciarsi. E regalare una nuova inerzia alla sua avventura in bianconero.