David show con il Canada, doppietta all'Ucraina. Ok la Turchia di Yildiz, 2-1 agli Usa

Il Canada travolge l'Ucraina col risultato di 4-2 nell'amichevole giocata a Toronto. Dopo la doppietta di Jonathan David (accostato di recente a Napoli e Juventus ), sul tabellino dei marcatori sono finiti anche Promise David e l'esterno del Villarreal (in prestito dall'Inter) Buchanan. Nel finale il tentativo di rimonta degli ucraini ha visto le firme di Zabarnyi e Zinchenko, a segno su rigore. Stesso punteggio nella vittoria della Svizzera sul campo del Messico : decisive le reti di Embolo, Amdouni, Rieder e del bolognese Ndoye. Non bastano ai padroni di casa le reti del milanista Gimenez e di Sepulveda.

La Turchia batte gli Stati Uniti. Poker Grecia

Sconfitta ad East Hartford invece per gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino, battuti 2-1 dalla Turchia. Dopo il vantaggio statunitense siglato da McGlynn, la nazionale allenata da Vincenzo Montella ribalta il risultato con i gol di Guler e Akturkoglu. In campo dal 1' il romanista Celik e lo juventino Yildiz. Amichevole positiva anche per la Grecia che batte 4-1 la Slovacchia del Ct italiano Francesco Calzona. In evidenza il portiere della Lazio, Mandas, capace di parare sullo 0-0 un rigore al centrocampista del Verona, Duda. La Grecia si scatena poi con le reti di Konstantelia, Pavlidis, Douvikas e con un autogol di Hrncar.Inutile il momentaneo 1-1 di Hancko.